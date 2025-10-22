В интересном платье и с золотым колье: принцессу Монако запечатлели на ужине в Париже

Принцесса Каролина / © Getty Images

Реклама

Вместе с Джордж Кондо она посетила ужин Societe Des Amis Du Musee D’Art Moderne в Париже. Принцесса Каролина была одета в черное платье с пестрым узором на подоле и короткими рукавами, у нее на шее было золотое колье и такой же браслет на запястье, в руках она держала миниатюрную синюю сумку с вышивкой.

Принцесса распустила волосы, сделала выразительный макияж глаз и блеском натурального оттенка подчеркнула губы. Также у нее на пальце сверкало золотое кольцо с крупным камнем и золотые серьги были в ушах.

Джордж Кондо и принцесса Каролина Монакская / © Getty Images

Напомним, на днях мы показывали и новый образ княгини Шарлин. Ее Светлость приехала на спортивное мероприятие, где блистала в стильном брючном костюме.