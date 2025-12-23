В интересном топе и юбке с бахромой: Мишель Обама продемонстрировала красивый аутфит от Chanel

Мишель Обама

Мишель Обама продемонстрировала красивый образ на презентации своей новой книги «The Look» в Верхнем Ист-Сайде.

Она появилась там в ансамбле оранжево-красного оттенка из коллекции бренда Chanel весна-лето 2026 от дизайнера Матье Блази. Наряд состоял из топа без рукавов и с текстурированной отделкой, имитирующей перья, и юбки-карандаша с бахромой, что расширялась к низу.

Мишель Обама/Фото Miles Diggs

Аутфит Обама дополнила черно-белыми туфлями. Экс-первая леди собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж с акцентом на глазах и темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке — кольцо.

Мишель Обама/Фото Miles Diggs

Напомним, Мишель Обама рассказала, как выбрала свой свадебный наряд.