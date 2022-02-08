В интересном жакете и с бусами: 81-летняя Нэнси Пелоси выступила перед журналистами

Брючный костюмы - любимый наряд госпожи Пелоси.
Спикер палаты представителей США - Нэнси Пелоси - выступила на еженедельной пресс-конференции на Капитолийском холме, в Вашингтоне. Перед журналистами 81-летний политик появилась в новом деловом аутфите.
В своем образе Пелоси сочетала классические серые брюки и жакет интересного кроя, в котором было всего две пуговицы и застегивался он наискось. Также оригинальности жакету добавляли и рукава три четверти.
Госпожа Пелоси всегда дополняет свои деловые образы украшениями, и в этот раз на ее шее были крупные бусы в тон наряду, а на руке - золотые часы.
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