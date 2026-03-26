В интересных серьгах и с брошью-трезубцем: новый деловой образ Елены Зеленской на встрече в Вашингтоне

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская в рамках второго дня саммита «Воспитание будущего вместе» в Вашингтоне встретилась с первым джентльменом Словении Алешем Мусаром. Она поблагодарила его за поддержку Украины.

Фотографии со встречи жена президента опубликовала в Instagram.

«Мой коллега — активный участник Саммита первых леди и джентльменов. Поговорили о следующем, уже шестом по счету, Саммите первых леди и джентльменов, который состоится, как всегда, в Киеве. Опять выберем тему, актуальную для всего мира, и предложим действенные решения, которые затем вынесем на поля Организации Объединенных Наций. В прошлом году именно так мы с коллегами подняли в ООН тему образования, которое меняет мир», — отметила Зеленская.

Елена предстала на встрече в строгом черном костюме, который состоял из однобортного удлиненного жакета и брюк. К жакету она прикрепила золотую брошь в виде трезубца.

У первой леди была укладка с локонами, макияж в нежных оттенках и новые интересные золотые серьги в ушах.

Напомним, Елена Зеленская в первый день саммита в Вашингтоне появилась в карамельном костюме и золотых круглых серьгах.