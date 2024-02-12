В интересных серьгах и жакете с золотыми пуговицами: красивая принцесса Како посетила выставку

Японская принцесса в элегантном наряде в классических цветах появилась на выставке.

Принцесса Како побывала на выставке японских традиционных ремесел в Фукуоке.

Для культурного выхода она выбрала стильный образ в классических цветах. На ней был твидовый белый жакет с черной каймой и золотыми пуговицами, под который она надела белую водолазку. Верх Како скомбинировала с черной юбкой. В руках она держала черный клатч.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса сделала скромную прическу, украсив волосы сзади заколкой в виде цветов, и нежный макияж. В ушах у нее были интересные серьги с маленькими жемчугами.

Напомним, ранее принцесса Како посетила гончарное производство. Там она появилась в твидовом фиолетовом жакете, красной водолазке и черных широких штанах.

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