В Иордании объявлен траур: принцесса Раджва и кронпринц Хусейн сообщили грустную новость

Халид ибн Мусаид Аль-Саиф скончался в возрасте 71 лет. В связи с его смертью в Иордании объявлен трехдневный траур. Это связано с тем, что он является отцом наследной принцессы Раджвы, супруги наследного принца Иордании Хусейна.

Кронпринц опубликовал в своем Instagram фото с тестем и написал:

"С глубокой грустью и скорбью мы прощаемся с моим любимым тестем. Мы всегда будем помнить его доброту, щедрость и честность. Да ниспошлет ему Господь милость и дарует нам терпения и сил", - написал Хусейн.

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