В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара

Ей было 45 лет.

В испанском городе Марбелья полиция обнаружила мертвой бывшую принцессу Катара – 45-летнюю Касию Галланио. Она - уроженка Лос-Анджелеса с польскими корнями.

Французская газета Le Parisien сообщила, что на ее теле не было признаков физического насилия, а расследование показало, что она могла умереть от передозировки наркотиков. Но ее знакомые не верят в это. Они утверждают, что Галланио была противницей алкоголя и запрещенных веществ.

В 2004 году Касия вышла замуж за дядю эмира Катара и бывшего министра - Абдельазиза бен Халифу Аль Тани. Она была его третьей женой.

После развода Галланио на протяжении 15 лет боролась за опеку над тремя дочерями. Она обвиняла супруга в сексуальном насилии над одной из них. Касии было отказано в опеке якобы из-за ее борьбы с алкоголизмом и депрессией.

Она жила в одиночестве в Испании в своем доме. Ее дети жили с отцом в роскошном особняке в Париже.

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