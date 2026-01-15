В испанской королевской семье случилось горе

Принцесса Ирен с сестрой королевой Софией / © Getty Images

Она умерла после периода нестабильного здоровья во дворце Сарсуэла, где она прожила несколько десятилетий.

«Их Величества Король и Королева и Ее Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирен Греческой сегодня в 11:40 в дворце Сарсуэла в Мадриде», — говорится в сообщении дворца Сарсуэла.

Последние несколько лет были омрачены проблемами со здоровьем у Ирен, но это не помешало ей посещать некоторые культурные мероприятия, запланированные ею, или важные семейные встречи со своей сестрой, королевой Софией. Последней из них стала свадьба принца Николаоса Греческого в феврале прошлого года. Однако во время большинства своих визитов, особенно в последнее время, она была вынуждена пользоваться инвалидным креслом, чтобы преодолеть проблемы с передвижением, которые ограничивали ее физически, но, безусловно, не влияли на ее душевное состояние. Последним свидетельством ухудшения ее здоровья стала невозможность поездки на Майорку прошлым летом: королева София отменила свое обычное пребывание во дворце Маривент, чтобы быть с ней.

Находясь на виду у всех, она никогда не стремилась к всеобщему вниманию, а совсем наоборот. Она всегда оставалась в тени своей сестры Софии, которая всегда заботилась о ее благополучии. Они были неразлучны до сегодняшнего дня, когда дворец Сарсуэла объявил о ее смерти. Замужем она никогда не была и детей у нее не было.

Подробности прощания с принцессой Ирен пока не разглашаются, но ожидается, что она будет похоронена на кладбище Татой, том же месте, где покоятся останки ее родителей, короля Павла и королевы Фредерики, и где она совсем недавно попрощалась со своим братом Константином.