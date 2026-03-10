- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
В изумрудном пальто и с золотой брошью на груди: принцесса Анна на Службе Содружества
Члены королевской семьи вчера посетили службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества.
Обычно служба проходит во второй понедельник марта в Лондоне. Возглавляли ее король Чарльз и королева Камилла, которая появилась на публике в ярком красном пальто от Fiona Clare, к которому прикрепила великолепную брошь матери Елизаветы II от Cartier.
Принцесса Анна выбрала элегантный образ в изумрудном оттенке с воротником-стойкой и на черных пуговицах с цветами, дополнив наряд шляпой соответствующего цвета, жемчужными серьгами-висюльками и золотой брошью, украшенной жемчугом.
Королевская принцесса держала под мышкой небольшую черную сумку и была одета в перчатки, а обула Анна кожаные туфли на каблуках, украшенные бантами. Ее сопровождал супруг вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс, одетый в серый костюм, белую рубашку и голубой галстук.
Напомним, эффектный лук для выхода в свет в этот день выбрала и принцесса Уэльская Кейт. На ней было новое платье-пальто Catherine Walker, которое дополняла шляпа с широкими полями Seangbarrett и культовыми серьгами королевы Елизаветы II, которые она получила в качестве свадебного подарка в 1947 году от Хакима Бахрейна.