В изумрудном пальто и с золотой брошью на груди: принцесса Анна на Службе Содружества

Обычно служба проходит во второй понедельник марта в Лондоне. Возглавляли ее король Чарльз и королева Камилла, которая появилась на публике в ярком красном пальто от Fiona Clare, к которому прикрепила великолепную брошь матери Елизаветы II от Cartier.

Королева Камилла / © Getty Images

Принцесса Анна выбрала элегантный образ в изумрудном оттенке с воротником-стойкой и на черных пуговицах с цветами, дополнив наряд шляпой соответствующего цвета, жемчужными серьгами-висюльками и золотой брошью, украшенной жемчугом.

Тимоти Лоуренс и принцесса Анна / © Getty Images

Королевская принцесса держала под мышкой небольшую черную сумку и была одета в перчатки, а обула Анна кожаные туфли на каблуках, украшенные бантами. Ее сопровождал супруг вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс, одетый в серый костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Напомним, эффектный лук для выхода в свет в этот день выбрала и принцесса Уэльская Кейт. На ней было новое платье-пальто Catherine Walker, которое дополняла шляпа с широкими полями Seangbarrett и культовыми серьгами королевы Елизаветы II, которые она получила в качестве свадебного подарка в 1947 году от Хакима Бахрейна.