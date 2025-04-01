В изумрудном аутфите и крупных цветочных серьгах: королева Максима посетила мероприятие

Королева Максима / © Getty Images

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Ее Величество встретилась с жителями благотворительной организации здравоохранения Cordaan, их семьями и соседями в ресторане De Foyer в районе Бос-эн-Ломмер в Амстердаме.

Раз в год ресторан организовывает ифтар для жителей дома престарелых, их семей и соседей. Во время трапезы королева Максима пообщалась с местными жителями и руководителями организации. Они рассказали Максиме о том, что для них значит медицинское учреждение, о мероприятиях, которые там проводятся, и о том, как приятно быть вместе по соседству.

Королева Максима / © Getty Images

Королева прибыла в наряде изумрудных оттенков от Natan Сouture, распустила волосы, сделала легкий дневной макияж и надела крупные цветочные серьги от бренда Begum Khan.

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В Instagram королевской семьи Нидерландов поделились и видео с мероприятия.

Напомним, в зеленом аутфите королева Максима также появилась на встрече по улучшению женского здоровья, организованную WOMEN Inc в Амстердаме.