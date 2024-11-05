В изумрудном аутфите и лаковых туфлях: 86-летняя королева София приехала в Нью-Йорк

Королева Испании недавно отпраздновала 86-летие, а через несколько дней после празднования отправилась на светкую церемонию.

Королева София приняла участие в церемонии вручения премии "Sophia Award For Excellence" Института испанского языка королевы Софии в университетском клубе в Нью-Йорке.

На публике София появилась в красивом изумрудном аутфите, он состоял из удлиненной блузки, широких брюк с поясом на талии, платка на шее и серого пальто-накидки, а обута была в лаковые туфли на каблуках. Королева дополнила образ своей фирменной прической, серьгами с камнями и несколькими ожерельями на шее.

Королева София / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что ее сын – король Филипп VI и его супруга королева Летиция – посетили регион, пострадавший от наводнения в Испании. Летиция не могла сдержать слез, общаясь с людьми, а разъяренная публика забросала монархов грязью.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Читайте также: