В изумрудном кафтане и с золотым поясом: королева Рания блеснула роскошным образом

Королева Иордании Рания вместе со своей семьей посетила торжественное мероприятие в Аммане.

Королева Иордании Рания, король Абдалла II и наследный принц Хусейн прибыли в Королевский дворец Рагдан в Аммане для участия в официальном мероприятии, посвященном 77-й годовщине независимости.

52-летняя королева выглядела сногсшибательно в изумрудном кафтане от Taller Marmo с короткими разлетающимися рукавами и золотым поясом с крупной пряжкой подчеркивающим талию Рании. В руках Ее Величество несла интересной формы клатч, а обута была в золотые туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi.

Королева Рания и кронпринц Хусейн / Фото: Getty Images

Супруга короля сделала красивую волнистую укладку и макияж, подчеркнув свою естественную красоту. В ушах у нее были серьги-висюльки из золота.

В аккаунте королевы Рании поделились еще несколькими фотографиями с этого торжественного мероприятия.

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А буквально на днях королева Рания публиковала фото с выпускного младшего сына пошутив, что ей нужно немного отдышаться, а то события продолжают развиваться слишком стремительно в королевской семьи Иордании.

Напомним, недавно, Рания организовала девичник для будущей супруги ее старшего сына Хусейна – Раджвы. А на 1 июня запланирована свадьба пары.

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