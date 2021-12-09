В изумрудном кейп-пальто от Chloe: принцесса Евгения пришла на концерт

В изумрудном кейп-пальто от Chloe: принцесса Евгения пришла на концерт

Члены британской королевской семьи собрались на рождественском концерте.

Вчера, 8 декабря, в Вестминстерском аббатстве прошли съемки концерта Together at Christmas. Его покажут на британском телевидении накануне Рождества.

Благотворительный королевский фонд The Royal Foundation и лично герцогиня Кембриджская, которая выступила в роли ведущей мероприятия, организовали этот концерт в честь организаций, которые помогали людям во время пандемии. Для мероприятия Кейт выбрала очень эффектный образ ярко-красного цвета от Catherine Walker.

Герцогиня Кемриджская на рождественском концерте / Associated Press

Праздничный концерт также посетила принцесса Евгения. Она была одета в изумрудное шерстяное кейп-пальто от Chloe с золотыми пуговицами, стоимость которого составляет почти 3 тысячи долларов.

Принцесса Евгения / Getty Images

Свой образ Евгения дополнила черными сапогами на каблуках, черным кожаным клатчем и макияжем с розовой помадой.

Принцесса Евгения / Getty Images

А сестра Евгении – принцесса Беатрис – пришла на концерт в пальто цвета кэмел и темно-синих бархатных туфлях на высоких каблуках. Ее сопровождал муж - Эдоардо Мапелли-Моцци.

Принцесса Беатрис / Getty Images

Также мероприятие посетили Кэрол, Майк и Пиппа Миддлтон, графиня Уэссекская Софи, Зара и Майк Тиндолл и другие.

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