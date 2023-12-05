В изумрудном костюме и кейпе: королева Матильда утеплилась для визита в Германию

Короля Филиппа и королеву Матильду встретили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер. Официальная церемония встречи состоялась в президентском дворце Бельвю в Берлине.

Матильда выбрала изумрудный аутфит для светского мероприятия. Она надела короткий жакет и юбку длины до колен, а сверху черное кейп-пальто. Также к наряду подобрала платок и головной убор, украшенный пером. Матильда сделала прическу, надела жемчужные серьги и сделала выразительный макияж. Клатч и перчатки у нее также были подобраны под основной наряд, а на запястье было несколько золотых браслетов и любимые часы. Кожаные туфли-лодочки завершали образ.

Король и королева Бельгии с президентской четой Германии / Фото: Getty Images

Первая леди Эльке Бюденбендер выбрала для своего выхода песочного цвета пальто с большими накладными карманами и поясом на талии, обула черные туфли на каблуках и дополнила лук ожерельем из черных камней. Макияж и прическа первой леди были максимально естественными.

Мужчины были в классических костюмах и черных длинных пальто, что логично в прохладную и даже немного снежную погоду.

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