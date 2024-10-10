В изумрудном костюме и на шпильках: красивая Елена Зеленская в аэропорту "Борисполь"

Елена Зеленская по случаю Всемирного дня ментального здоровья приняла участие в мероприятии "Моменти стійкості щодень", которое состоялось в аэропорту "Борисполь".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Сейчас формула украинской устойчивости состоит из профессиональной поддержки как можно ближе к человеку – поддержки, за которой не нужно ехать, которая приходит в лице местного врача или соцработника. А также из собственной осведомленности каждого человека, из навыков самопомощи, которую пропагандирует, в частности, коммуникационная программа "Як ти?" – отметила первая леди.

На мероприятии Елена Зеленская предстала в брючном костюме изумрудного оттенка и белой рубашке. Наряд она скомбинировала с туфлями цвета бургунди на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента сделала красивую укладку, нежный макияж, уши украсила лаконичными серьгами, а к лацкану жакета прикрепила брошь с тремя бусинами – одной белой и двумя зелеными.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В рамках кампании "Як ти?" презентовали видеоролик-манифест с участием Елены Зеленской, военнослужащих и ветеранов Александра Терена, Виталия Литвина, Дениса Кривенко, Владислава Ещенко и его супруги, Захара Бирюкова и его семьи, Кристины "Кудрявой", Кати Осадчей, Jerry Heil и ROXOLANA. Манифест создали в партнерстве с артистом, волонтером и послом Всеукраинской программы ментального здоровья "Як ти?" Дмитрием Монатиком (Monatik).

Напомним, Елена Зеленская в штанах-палаццо и с кулоном на шее встретилась с медиками.

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