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В изумрудном костюме и с элегантной брошью: императрица Масако на матче с дзюдо

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
142
Время на прочтение
1 мин
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В изумрудном костюме и с элегантной брошью: императрица Масако на матче с дзюдо

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Японская императрица любит носить зеленые наряды.

Император Японии Нарухито и императрица Масако побывали на матче с дзюдо, который состоялся во время соревнований по боевым искусствам Императорской гвардии на территории Императорского дворца в Токио.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Там императрица появилась в изумрудном костюме, состоявшем из платья миди и жакета с черным бархатным воротником и манжетами. Обута она была в черные туфли на небольших каблуках. Масако собрала волосы в низкий пучок, надела на лицо белую защитную маску, уши украсила жемчужными серьгами-пусетами, шею – жемчужным ожерельем, а к лацкану прикрепила элегантную золотую брошь с жемчугом.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

На императоре был серый костюм, белая рубашка и зеленый галстук, который выглядел гармонично с образом его жены.

Напомним, императрица Масако в костюме горчично-оливкового цвета пришла на вечеринку в саду.

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Дата публикации
Просмотры
142
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