В изумрудном костюме и с элегантной прической: Елена Зеленская встретилась с молодежью

В изумрудном костюме и с элегантной прической: Елена Зеленская встретилась с молодежью

Первая леди Украины в стильном аутфите поговорила с молодежью об их ментальном здоровье.

Елена Зеленская приняла участие в открытом диалоге с молодежью "Забота о ментальном здоровье", состоявшемся по инициативе молодежного движения Teenergizer и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Они обсудили проблемы психического здоровья, с которыми наиболее часто встречаются подростки и молодежь.

Там первая леди появилась в стильном изумрудном костюме, состоявшем из блузки с тканевым поясом и юбки миди, черных плотных колготах и черно-белых туфлях.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Свой образ супруга президента дополнила элегантной прической, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"В прошлом году ЮНИСЕФ исследовал ментальное здоровье молодежи в 21 стране. Каждый пятый респондент в возрасте от 15 до 24 лет признался, что чувствует себя угнетенным. Особенно на фоне пандемии, когда "сломался" обычный режим, образ жизни, кто-то из близких заболел или потерял работу.

Мы в Украине тоже подходим к осознанию важности этой темы. Прошлой осенью у нас была утверждена Концепция развития здравоохранения психического здоровья до 2030 года.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

А сегодня благодаря молодежному движению @teenergizer и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) @unicef_ukraine состоялся открытый диалог "Забота о ментальном здоровье". Отечественные и международные эксперты, представители государства и молодежи обсудили, как сделать психологическую поддержку в стране повсеместной и доступной.

Потому что ментальное здоровье – это не когда нет стрессов совсем (такого не бывает), а когда человек подготовлен, чтобы им противостоять, и чувствует поддержку общества", — написала Зеленская в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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