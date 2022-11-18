В изумрудном костюме и с красивыми локонами: премьер-министр Новой Зеландии на форуме в Таиланде

Джасинда Ардерн принимает участие в форуме АТЭС в Бангкоке.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке. Она принимает участие в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве, форуме АТЭС, который продлится 18-19 ноября.

Из самолета она вышла в черном платье миди с бело-зеленым принтом, черном жакете и черных туфлях на каблуке.

Джасинда Ардерн / Фото: Associated Press

А на форуме Джасинда появилась в деловом изумрудном костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо, и белой блузке. К лацкану жакета она прикрепила золотую брошь.

Джасинда Ардерн / Фото: Associated Press

Волосы Ардерн уложила в красивые локоны, сделала макияж с черными стрелками, уши украсила лаконичными серьгами, а пальцы – кольцом с большим камнем.

Джасинда Ардерн / Фото: Associated Press

Напомним, Джасинда на приеме у короля Чарльза III в Букингемском дворце в Лондоне появилась в образе total black : закрытом платье миди с длинными рукавами и плиссированной юбкой и туфлях на шпильках.

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