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В изумрудном костюме и с патриотической брошью: Елена Зеленская на мероприятии
Первая леди Украины продемонстрировала элегантный деловой образ с особенным аксессуаром.
Елена Зеленская встретилась с представителями Ассоциации супруг украинских дипломатов, которая объединяет более 150 членов в разных странах мира и в Украине.
На мероприятии первая леди появилась в изумрудном костюме, состоящем из жакета на запах и широких брюк. Аутфит она дополнила черными туфлями-лодочками.
Елена уложила волосы мягкими волнами с боковым пробором, а макияж сделала в естественных оттенках, подчеркнув глаза. В ушах у Зеленской были лаконичные золотые серьги.
Особое внимание в образе супруги президента привлекла металлическая брошь в форме карты Украины от бренда Gasanova. Она стала главным символическим акцентом лука.
Напомним, Елена Зеленская в костюме оверсайз и с элегантной брошью посетила фестиваль здорового питания.