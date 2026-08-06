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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В изумрудном костюме и с патриотической брошью: Елена Зеленская на мероприятии

Первая леди Украины продемонстрировала элегантный деловой образ с особенным аксессуаром.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась с представителями Ассоциации супруг украинских дипломатов, которая объединяет более 150 членов в разных странах мира и в Украине.

На мероприятии первая леди появилась в изумрудном костюме, состоящем из жакета на запах и широких брюк. Аутфит она дополнила черными туфлями-лодочками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена уложила волосы мягкими волнами с боковым пробором, а макияж сделала в естественных оттенках, подчеркнув глаза. В ушах у Зеленской были лаконичные золотые серьги.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Особое внимание в образе супруги президента привлекла металлическая брошь в форме карты Украины от бренда Gasanova. Она стала главным символическим акцентом лука.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в костюме оверсайз и с элегантной брошью посетила фестиваль здорового питания.

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