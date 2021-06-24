В изумрудном костюме и с простой прической: Елена Зеленская выступила перед публикой

Первая леди Украины выступила на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

В ходе мероприятия, в частности, обсуждаются вопросы популяризации здорового образа жизни, развития спортивной инфраструктуры в общинах, доступности спорта для всех слоев населения, модели здоровой школы, экологии жизни и факторов, влияющих на здоровье нации.

Instagram Елены Зеленской

Первая леди открывала второй день форума, который был посвящен теме "Сознательная Украина", и во время своего выступления рассказывала о реформе системы питания в школах, которая стартовала по ее инициативе.

На мероприятие Елена Зеленская приехала в изумрудном брючном костюме, с простой укладкой и дневным макияжем на лице. Опубликовав в Instagram снимки с мероприятие Елена Зеленская написала:

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Сегодня во время выступления на форуме "Украина 30. Здоровая Украина" была рада снова поставить вопрос реформы системы школьного питания непосредственно перед педагогами, управленцами области образования, представителями органов местного самоуправления, родителями. Сохранение здоровья детей еще с детства - одна из важнейших задач государства. По данным ЮНИСЕФ, существование программы школьного питания является одним из немногих факторов, которые положительно влияют не только на желание посещать школу, но и на уровень обучения в целом. Ученики, которые имели сбалансированное питание, показывали более высокие баллы при когнитивных, языковых и математических тестах. Нам нужно пройти долгий путь. Может показаться, что это реформа только школьная и только питания. Хотя на самом деле эта реформа касается большего - здоровья. Здоровая Украина - это и есть Украина будущего. Страна наших детей".

Instagram Елены Зеленской

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Стильные образы Елены Зеленской (21 фото)

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