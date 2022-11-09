В изумрудном костюме и с зонтиком: элегантная королева Камилла приехала поддержать мужа-короля

Королевская чета посетила Йоркский собор, по пути в который с ними произошла неприятная ситуация – неизвестный забросал супругов яйцами.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Сегодня 75-летняя Камилла выглядела элегантно и была одета в изумрудный жакет и юбку длины ниже колен. Под жакетом у нее была светлая блузка, а обула королева высокие замшевые сапоги и была в кожаных перчатках.

В ушах у Камиллы были серьги с бриллиантами и жемчугом, как мы уже выяснили ранее, королева носит только серьги-клипсы. А на шее – тонкая нить жемчуга. На груди Ее Величество пришпилила брошку в виде макового цветка в честь предстоящего Дня памяти.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Пара была в Йоркшир, чтобы присутствовать на открытии статуи королевы Елизаветы II, первой установленной после ее смерти в сентябре 2022 года.

После мероприятия Камилла была запечатлена уже в кейп-накидке черного цвета и с зонтом в руках, потому что пошел дождь.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что делает королева-консорт, чтобы казаться стройнее. Публичные выходы Камиллы в последние годы стали еще более элегантными и утонченными. И стало известно, что королевская особа прибегает к некоторым хитростям.

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