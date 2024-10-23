В изумрудном костюме и шелковой блузке: красивая Джилл Байден провела экскурсию по Белому дому

Первая леди США провела для студентов экскурсию по своей резиденции.

На днях супруга президента США Джилл Байден провела экскурсию по Белому дому для группы студентов в день открытия новой расширенной экскурсии по резиденции президентских супругов.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди продемонстрировала красивый деловой образ в костюме изумрудного оттенка, состоявшего из жакета и прямых брюк со стрелками, и зеленой шелковой блузке.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд Байден дополнила замшевыми коричневыми туфлями на шпильках. У нее была красивая укладка с локонами и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, на пальце красовалось золотое кольцо, а к лацкану жакета она прикрепила изысканную золотую брошь.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден в голубом костюме и слингбэках от Valentino вернулась из поездки в Вашингтон.

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