В изумрудном костюме и шляпе с пером: королева Камилла появилась на службе

Королева Камилла / © Getty Images

78-летняя Камилла, одетая в изумрудно-зеленый костюм и шляпу-таблетку с пером, а обута в высокие замшевые сапоги на каблуках, присоединилась к прихожанам на службе, посвященной признанию заслуг гильдии, а затем поприветствовала студентов-журналистов, получающих стипендию от гильдии.

Королева подобрала к своему образа небольшую крокодиловую сумку на короткой ручке, серьги с бриллиантами и жемчугом, а также прикрепила к молочной блузке брошь. У нее была классическая укладка и легкий макияж.

Королева Камилла / © Getty Images

Также недавно королева организовала очередной прием в Кларенс-хаусе, посвященный 30-летию фонда The Amber Trust.

