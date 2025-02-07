В изумрудном костюме и за руку с мужем: Иванку Трамп папарацци подловили в Майами

Иванка Трамп попала в объективы папарацци в Майами, когда шла за руку с мужем Джаредом Кушнером к своему автомобилю.

Дочь президента выглядела хорошо. На ней был черный топ и костюм изумрудного цвета, состоявший из удлиненного жакета и брюк со стрелками. У нее были собраны волосы, стильные солнцезащитные очки на лице, золотые серьги в ушах и деликатное ожерелье на шее.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Фото: Getty Images

Джаред был одет в черное поло, из-под которого выглядывала белая футболка, и в темно-синие брюки. Он также надел очки.

Напомним, Иванка Трамп в кроп-топе и мини-шортах похвасталась накачанным прессом.

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