В изумрудном костюме: королева Летиция подчеркнула стройную фигуру красивым луком

Королева Испании Летиция очень любит носить брючные костюмы. Она частенько повторяет образы, но от этого выглядит не менее привлекательно.

Сегодня, 9 марта, Ее Величество присутствовала на показе фильма "Интерьер Эль Камино" в Espacio Fundación Telefónica в Мадриде. На мероприятие королевская особа приехала в изумрудном брючном костюме, который сидел идеально по ее стройной фигуре.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Удлиненный блейзер прекрасно сочетался с молочно-белой блузкой, а к брюках-клеш в тон она подобрала туфли-лодочки на каблуках. На пальце у Летиции сверкало кольцо от Coreterno, а в ушах были миниатюрные серьги с изумрудным камнем. Волосы Ее Величество распустила и сделала красивый макияж с акцентом на глаза, а губы подчеркнула блеском.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее королева Летиция вместе с мужем посещала концерт в Национальной аудитории в Мадриде, где появилась в сером макси-платье с высоким разрезом, рукавами три четверти и вырезом "лодочка" от испанского бренда Cortana и в черных туфлях-лодочках на каблуках от Prada.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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