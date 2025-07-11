В изумрудном костюме с поясом-веревкой: Елена Зеленская в красивом образе выступила на конференции в Италии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская выступила в Италии на международной Конференции по восстановлению Украины URC 2025. Во время своей речи она акцентировала внимание на человеческом измерении восстановления нашей страны — физическом, социальном и ментальном.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Она также рассказала о Всеукраинской программе ментального здоровья «Ти як?», реформе школьного питания, Национальной стратегии безбарьерности и других важных инициативах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Здания можно восстановить. Но ничто не вернет жизнь, отнятую агрессором. Для меня важно акцентировать сегодня именно на этом: самое ценное в восстановлении любой страны люди. Дома без людей, предприятия без людей, страна без людей – это не страна. Это мемориал», — подчеркнула супруга президента.

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© Instagram Елены Зеленской

Елена и Владимир Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди предстала в красивом деловом аутфите. На ней был костюм изумрудного цвета, состоявший из широких брюк со стрелками и удлиненного двубортного жакета. Талию Елена подчеркнула изумрудным поясом-веревкой.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляйен / © Instagram Елены Зеленской

Лук Зеленская дополнила черными остроносыми туфлями. У первой леди была красивая прическа с локонами, макияж в нежных оттенках и золотые серьги-пусеты в ушах. К жакету она прикрепила золотую брошь своего Фонда.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на деловой встрече в Италии появилась в костюме темно-коричневого оттенка.