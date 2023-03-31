В изумрудном костюме со штанами-палаццо: первая леди Германии на экскурсии в оперном театре

Эльке Бюденбендер организовала для королевы-консорта Камиллы культурную программу в Берлине.
Жена президента Германии Эльке Бюденбендер вместе с королевой-консортом Камиллой сходила на экскурсию в оперный театр Komische Oper Berlin.
Первая леди предстала там в изумрудном костюме, состоявшем из жакета и брюк-палаццо. Аутфит Эльке дополнила черными замшевыми туфлями с питоновыми носками. На шее у нее были черное ожерелье, а в ушах — серьги с зелеными камнями.
Камилла была одета в темное пальто, платье с анималистическим принтом и замшевые коричневые туфли.
В этих же образах они появились в парламенте Германии.
Напомним, король Великобритании Чарльз III и его супруга - королева-консорт Камилла - приехали в Германию с трехдневным официальным визитом, ставшим историческим.
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