В изумрудном костюме: стильная королева Максима сходила в театр

Во время мероприятия королева поговорила со студентами на важные темы.

Королева Нидерландов Максима посетила представление под названием "Тайм-аут" в городе Делфте. Спектакль был интерактивным и поставлен студентами. В нем шла речь о стрессе, давлении, необходимом для выступления, и учебе во время и после Covid-19.

После представления королева пообщалась со студентами, которые работали над этой постановкой.

Королева Максима / Getty Images

Для своего выхода она выбрала зеленый брючный костюм изумрудного цвета. Наряд был выполнен из плотной ткани и украшен еле заметной россыпью страз. Дополнили образ королевы замшевые зеленые ботинки на высоком каблуке, сережки, тоже с зелеными камнями и небольшая сумка с бамбуковой ручкой.

Королева Максима / Getty Images

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