В изумрудном наряде: Джилл Байден приняла участие в благотворительной акции

Вместе с детьми она рассортировала игрушки, которые в дальнейшем отправятся нуждающимся.
Первая леди США Джилл Байден приняла участие в благотворительной акции - ежегодном сборе игрушек "Игрушки для малышей". Это программа, осуществляемая Резервом морской пехоты США, которая раздает игрушки детям, родители которых не могут позволить себе купить им подарки на Рождество. Программа была основана в 1947 году майором резервистов Биллом Хендриксом.
В рамках мероприятия первая леди помогла сортировать игрушки на базе Майер-Хендерсон-холл, а также пообщалась с детьми военнослужащих и прочитала им сказку "Как Гринч украл Рождество".
Сортировать игрушки первая леди приехала в легкой блузе изумрудного цвета и удобных темно-изумрудных легинсах. Наряд она сочетала с ботинками на высоком каблуке, каблуки которых были украшены жемчужинами, а также множеством браслетов на запястьях и цепочками с подвесками на шее.
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