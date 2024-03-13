В изумрудном наряде и на шпильках: красивая Джилл Байден выступила на предвыборном митинге

Первая леди США в красивом образе выступила перед избирателями.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден выступили на предвыборном митинге в Атланте.

В этот день первая леди показала эффектный образ. На ней было изумрудное пальто с черной каймой и изумрудное платье-футляр.

Аутфит Джилл дополнила замшевыми туфлями на шпильках в тон наряда.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первой леди сделали красивую укладку, макияж смоки-айс, уши она украсила золотыми серьгами, шею – золотыми цепочками с подвесками и жемчугом, а также браслетами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден был одет в черный пиджак с золотыми пуговицами, темно-синие брюки и светло-голубую клетчатую рубашку.

Напомним, ранее Джилл Байден продемонстрировала лук в вечернем платье с флористической вышивкой.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

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