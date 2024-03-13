В изумрудном наряде и на шпильках: красивая Джилл Байден выступила на предвыборном митинге

Первая леди США в красивом образе выступила перед избирателями.
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден выступили на предвыборном митинге в Атланте.
В этот день первая леди показала эффектный образ. На ней было изумрудное пальто с черной каймой и изумрудное платье-футляр.
Аутфит Джилл дополнила замшевыми туфлями на шпильках в тон наряда.
Первой леди сделали красивую укладку, макияж смоки-айс, уши она украсила золотыми серьгами, шею – золотыми цепочками с подвесками и жемчугом, а также браслетами.
Байден был одет в черный пиджак с золотыми пуговицами, темно-синие брюки и светло-голубую клетчатую рубашку.
Напомним, ранее Джилл Байден продемонстрировала лук в вечернем платье с флористической вышивкой.
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