В изумрудном наряде и с серьгами-кольцами: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер в обтягивающем наряде пришла на работу.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне появилась в новом образе.
На женщине были наряд изумрудного цвета, состоявшие из блузки с баской и рукавами три четверти, а также юбки миди.
Аутфит Карин дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с персиковыми тенями, серьгами-кольцами и бирюзовым браслетом.
Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в платье цвета пыльной розы и с V-образным декольте.
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