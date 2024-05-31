В изумрудном наряде и с серьгами-кольцами: новый выход пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер в обтягивающем наряде пришла на работу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне появилась в новом образе.

На женщине были наряд изумрудного цвета, состоявшие из блузки с баской и рукавами три четверти, а также юбки миди.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Карин дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с персиковыми тенями, серьгами-кольцами и бирюзовым браслетом.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в платье цвета пыльной розы и с V-образным декольте.

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