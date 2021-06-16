В изумрудном наряде и жемчугах: единственную дочь королевы Елизаветы сфотографировали на скачках

Принцесса Анна предпочла скромное платье и сочетала украшения с другими аксессуарами.

Традиционно скачки в Аскоте стартуют во вторник и всегда их посещают члены королевской семьи, которые являются большими поклонниками конного спорта. Не пропускает мероприятие и единственная дочь Елизаветы II принцесса Анна. Вчера она пришла на мероприятие в полностью синем ансамбле и с золотой брошкой в виде лошади, а сегодня продемонстрировала изумрудный наряд.

Образ Анны состоял из легкого платья с длинными рукавами, которое она дополнила белыми перчатками, сумкой и туфлями нежно-кремового цвета. Из украшений принцесса выбрала жемчужные бусы и сережки, а вот ее шляпка сегодня была, хоть и скромнее чем у герцогини Уэссекской, но все же тоже довольно необычной и переклинивалась с другими аксессуарами образа.

Принцесса Анна / Getty Images

Напомним, что в 1976 она выступала на Олимпийских играх. Эту любовь к лошадям она привила и своим детям, ведь ее дочь Зара в 2012 тоже принимала участие в этом соревновании и завоевала серебряную медаль.

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Royal Ascot 2021 (10 фото)

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