В изумрудном наряде и золотых украшениях: Джилл Байден почитала детям книгу на Южной лужайке

Первая леди США пригласила в Белый дом детей на традиционные хэллоуинские чтения.

Джилл Байден по случаю праздника Хэллоуин почитала детям книгу Гриса Гримли "10 жутких тыкв".

Чтения состоялись на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, которая была тематически оформлена. Там стояла огромная книга с изображением Белого дома и скамейка, вокруг которой было много цветов и тыквы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди предстала в изумрудном наряде, состоявшем из жакета и прямых брюк со стрелками, а также шелковой блузки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала укладку с локонами, нежный макияж, уши украсила золотыми серьгами, руки – браслетами и часами. К лацкану жакета она прикрепила золотую брошь.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден на Национальном приеме по делам искусства и гуманитарных наук появилась в розовом костюме, состоявшем из приталенного жакета и юбки-карандаша.

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