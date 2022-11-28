В изумрудном наряде с жемчугом: императрица Масако в элегантном образе появилась на мероприятии

Императорские супруги приняли участие в мероприятии в Токио.
Японский император Нарухито и императрица Масако на днях посетили церемонию, посвященную 100-летию основания Скаутской ассоциации Японии в Токио.
Там Ее Величество предстала в красивом элегантном образе. На ней было пальто изумрудного цвета с черным воротником и манжетами и платье в тон.
Аутфит Масако дополнила изумрудной шляпой с черной лентой. Шею она украсила двумя нитями из жемчуга, а уши – золотыми серьгами с жемчугом. На лице у нее была белая защитная маска. На веках императрица нарисовала черные стрелки.
Нарухито был одет в серый пиджак, белую рубашку и зеленый галстук. На лице у него тоже была белая маска.
Напомним, ранее Масако появлялась на публике в черном платье миди с цветным флористическим принтом и черном жакете без воротника. Образ Ее Величество дополнила черным клатчем и черными кожаными туфлями на стойких каблуках.
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