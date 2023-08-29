В изумрудном наряде, жемчугах и очках: эффектная пресс-секретарь Байдена попала в объективы папарацци

Карин Жан-Пьер всегда тщательно продумывает свои образы, в которых появляется на работе.

Фотографы запечатлели пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, когда она шла вместе с координатором по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме Джоном Кирби на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена, премьер-министра Японии Кисиды Фумио и президента Южной Кореи Юн Сук Йоля в Кэмп Дэвиде.

Карин выглядела эффектно. На ней был обтягивающий наряд изумрудного оттенка, который прекрасно сидел на ее фигуре.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Шею пресс-секретарь украсила жемчужным ожерельем, уши – жемчужными серьгами-пусетами, руки – браслетом и часами, а на лицо надела черные очки.

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в платье красивого ананасового цвета без рукавов.

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