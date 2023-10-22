Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В изумрудном пальто и бриллиантовой броши: королева Камилла на мероприятии в Аскоте

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В изумрудном пальто и бриллиантовой броши: королева Камилла на мероприятии в Аскоте

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла посетила День британских чемпионов QIPCO на ипподроме Аскот в Аскоте.

На королеве было изумрудное платье-пальто, идеально подходящее для прохладного октябрьского дня, ему в тон Камилла подобрала шляпу с интересным декором и высокие замшевые сапоги.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Образ идеально дополняла бриллиантовая брошь с изображением лошади и жокея. Возможно, это был дань уважения покойной королеве Елизавете II , которая была известна своей любовью к лошадям. По словам придворного ювелира, жокей на броши одет в шелка покойной королевы. Фиолетовый и красный цвета добавили броши ярких красок. В ушах Камиллы были золотые серьги с россыпью мелких бриллиантов.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

На ее лице был дневной макияж, а волосы уложены в идеальную прическу под шляпой. Ранее мы уже рассказывали, почему Камилла уже более 40 лет ходит с одной и той же прической.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
242
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация