В изумрудном пальто и меховой шляпе: королева Камилла приехала в Аскот

Королева-консорт Камилла, которая является президентом клуба Ebony Horse Club, посетила ноябрьские скачки Ascot на ипподроме в Аскоте.
Во время своего визита королева встретилась со студентами Ebony Horse Club, благотворительной школы верховой езды в Брикстоне.
Камилла стала президентом клуба Ebony Horse Club в апреле 2009 года, пребывая еще в роли герцогини Корнуольской, а в 2011 году открыла его центр в Wyck Gardens.
Член клуба Грейс Мпунги сказала, что совершенно удивительно иметь поддержку Камиллы, пишет Daily Mail. "Честно говоря, это благословение — иметь такую поддержку и любовь от человека, занимающего такое высокое положение". Другие члену клуба также высказались в поддержку королевы-консорта.
На публичное мероприятие Камилла надела изящное изумрудное пальто и серую шляпу в клетку с меховой отделкой. Под пальто у королевы была молочно-белая блуза с рюшами, она также надела кожаные перчатки, в руках держала рыжую сумку небольшого размера и была обута в высокие коричневые сапоги с кисточками. Из украшений на королеве были жемчужные серьги и цветная брошка в виде подковы.
Недавно, напомним, на мероприятии, королева Камилла появилась с брошью в виде танцующей балерины. Стоимость такого украшения составляла около 85 тысяч долларов.
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