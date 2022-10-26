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В изумрудном пальто и на каблуках: Джилл Байден с лопатой в руках посадила дерево на лужайке Белого дома

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В изумрудном пальто и на каблуках: Джилл Байден с лопатой в руках посадила дерево на лужайке Белого дома

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентские супруги вместе с главным садоводом Белого дома посадили дерево.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден приняли участие в церемонии посадки деревьев на южной лужайке в честь главного садовода Белого дома – Дейли Хейни. Мужчина отметил 50-летие своей работы в Белом доме.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фотографы запечатлели, как президентские супруги с лопатами в руках тщательно засыпали дерево.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для хозяйственной работы первая леди выбрала не очень удобную одежду. На ней было изумрудное пальто со скрытыми пуговицами, из-под которого выглядывало изумрудное платье миди, и серые замшевые сапоги на высоком каблуке.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила прической с локонами, макияжем смоки-айс и золотыми цепочками на шее.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, галстук с узором и черные туфли.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

После высадки деревьев супруги Байдены сфотографировались с Дейли Хейном и его помощниками.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
247
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