В изумрудном пальто и платье в тон: королева Матильда продемонстрировала красивый образ

Бельгийские король и королева посетили несколько мероприятий.

Король Филипп и королева Матильда вчера побывали в провинции Фламандский Брабант. Они посетили аббатство Авербоде по случаю 900-летия Норбертинского ордена. Монархи также познакомились с сообществом аббатства.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

В этот день 48-летняя королева Матильда выглядела прекрасно в изумрудном теплом пальто, под которым было платье-миди с цветочным принтом, сочетая его с маской в тон и кожаными туфлями-лодочками под которые был подобран клатч. У Матильды была красивая укладка и в ушах серьги-висюльки с зелеными камнями.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

Также ранее в этот день королевская пара принимала во время аудиенции Его Превосходительство Мокгветси Масиси, президента Республики Ботсвана, и Мокгвитси Масиси во дворце Брюсселя. На этой фотографии образ королевы Матильды можно рассмотреть подробнее.

Читайте также: