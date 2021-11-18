В изумрудном пальто и платье в тон: королева Матильда продемонстрировала красивый образ

Бельгийские король и королева посетили несколько мероприятий.
Король Филипп и королева Матильда вчера побывали в провинции Фламандский Брабант. Они посетили аббатство Авербоде по случаю 900-летия Норбертинского ордена. Монархи также познакомились с сообществом аббатства.
В этот день 48-летняя королева Матильда выглядела прекрасно в изумрудном теплом пальто, под которым было платье-миди с цветочным принтом, сочетая его с маской в тон и кожаными туфлями-лодочками под которые был подобран клатч. У Матильды была красивая укладка и в ушах серьги-висюльки с зелеными камнями.
Также ранее в этот день королевская пара принимала во время аудиенции Его Превосходительство Мокгветси Масиси, президента Республики Ботсвана, и Мокгвитси Масиси во дворце Брюсселя. На этой фотографии образ королевы Матильды можно рассмотреть подробнее.
Читайте также:
- В красивом платье и вместе с мужем: королева Матильда на мероприятии в замке Лакен
- Total nude: королева Матильда продемонстрировала элегантный осенний лук
- В красно-коралловом костюме: королева Матильда впечатлила ярким луком