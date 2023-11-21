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В изумрудном пальто и платья-футляре: Джилл Байден встретила рождественскую елку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
414
Время на прочтение
1 мин
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В изумрудном пальто и платья-футляре: Джилл Байден встретила рождественскую елку

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В Белом доме началась подготовка к Рождеству.

Джилл Байден встретила у Белого дома главный атрибут праздника – рождественскую елку, которую традиционно установят в Голубой комнате. Вместе с ней были семьи военных и дети.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дерево привезли на зеленой тележке, украшенной рождественскими венками и запряженной двумя лошадьми.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этом году елку высотой 5,60 метров привезли из питомника Cline Church во Флитвуде, штат Северная Каролина.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такого события первая леди выбрала элегантное пальто изумрудного цвета с черной каймой, платье-футляр такого же цвета и замшевые изумрудные туфли.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свой аутфит Джилл дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с акцентом на глазах, золотой подвеской на цепочке, золотым браслетом и кольцом.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press
Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джиллл Бадйен в любимом жакете и золотых украшениях выступила перед показом фильма "Вилли Вонка".

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Дата публикации
Просмотры
414
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