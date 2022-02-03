В изумрудном пальто и с безупречной укладкой: герцогиня Камилла посетила приют для животных

У принца Чарльза и герцогини Камиллы начались активные рабочие будни.

Вчера, 2 февраля, королевские супруги посетили врознь несколько мероприятий. Принц Уэльский посетил историческую верфь Чатем в Кенте за два дня до открытия сезона 2022 года, чтобы увидеть некоторые из флагманских проектов верфи. Он был запечатлен в сером костюме, светлой рубашке и полосатом галстуке.

Принц Чарльз / Getty Images

Его жена герцогиня Камилла, покровительница приюта для собак и кошек Баттерси и посол Баттерси Пол О'Грэйди были запечатлены на короткой прогулке по лесу со спасательной собакой во время ее визита в Battersea Brand Hatch Center в Эше. Также Камилла побывала на занятии по дрессировке собак.

Герцогиня Камилла / Getty Images

В этот день герцогиня была в изумрудном пальто, высоких замшевых сапогах и с голубым платком на шее. Из-под пальто виднелась белая блузка, а на руках Камиллы были кожаные перчатки. Идеальная укладка, которую в этот раз не испортила погода, а также серьги-висюльки в ушах завершали образ Ее Высочества.

Герцогиня Камилла / Getty Images

Днем ранее Чарльз и Камилла посещали китайский квартал в Лондоне, где жители отмечали Новый год. 1 февраля на смену году Белого Металлического Быка пришел год Синего Водяного Тигра, который продлится с 1 февраля 2022 года по 23 января 2023 года.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

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