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В изумрудном пальто и с букетом: принцесса Анна приехала на службу в Вестминстерское аббатство

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
907
Время на прочтение
1 мин
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В изумрудном пальто и с букетом: принцесса Анна приехала на службу в Вестминстерское аббатство

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Сестра короля Чарльза III – принцесса Анна – посетила вчера службу в честь Дня Содружества вместе с другими членами королевской семьи.

72-летняя королевская принцесса выглядела, как всегда элегантно и даже немного скромно. На ней было изумрудное пальто в принт с интересным воротником, высокие кожаные сапоги на каблуках и маленькая шляпа. В руках Анна несла букет цветов, черную сумку под мышкой.

Принцесса Анна / © Associated Press
Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Из украшений на принцессе была брошь на воротнике пальто и лаконичные золотые серьги. Прическа Анны была классической, а макияж незаметным, она лишь немного подчеркнула губы помадой.

Принцесса Анна / © Associated Press
Принцесса Анна / Фото: Associated Press
Принцесса Анна / © Associated Press
Принцесса Анна / Фото: Associated Press

На службе также присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские, Эдвард и Софи. 58-летняя герцогиня Эдинбургская выглядела великолепно в светлом жаккардовом пальто с цветочным принтом от Proenza Schouler, в руках у нее была молочно-белая сумка в тон Valextra за 4086 долларов, а обута Софи была в лаковые нюдовые туфли-лодочки от Prada.

Герцогиня Эдинбургская / © Associated Press
Герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
907
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