В изумрудном пальто и с букетом: принцесса Анна приехала на службу в Вестминстерское аббатство

72-летняя королевская принцесса выглядела, как всегда элегантно и даже немного скромно. На ней было изумрудное пальто в принт с интересным воротником, высокие кожаные сапоги на каблуках и маленькая шляпа. В руках Анна несла букет цветов, черную сумку под мышкой.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Из украшений на принцессе была брошь на воротнике пальто и лаконичные золотые серьги. Прическа Анны была классической, а макияж незаметным, она лишь немного подчеркнула губы помадой.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

На службе также присутствовали герцог и герцогиня Эдинбургские, Эдвард и Софи. 58-летняя герцогиня Эдинбургская выглядела великолепно в светлом жаккардовом пальто с цветочным принтом от Proenza Schouler, в руках у нее была молочно-белая сумка в тон Valextra за 4086 долларов, а обута Софи была в лаковые нюдовые туфли-лодочки от Prada.

Герцогиня Эдинбургская / Фото: Associated Press

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