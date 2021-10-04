В изумрудном пальто и с новой сумкой: герцогиня Корнуольская на мероприятии в Эдинбурге

В изумрудном пальто и с новой сумкой: герцогиня Корнуольская на мероприятии в Эдинбурге

Герцогиня Корнуольская сопровождала своего супруга принца Чарльза на открытии шестой сессии шотландского парламента в Эдинбурге.

2 октября, королева Елизавета II официально приехала на открытие шестой по счету сессии шотландского парламента. Монарх выступила с речью, в которой пожелала региональным депутатам плодотворной совместной работы, несмотря на существующие разногласия.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ее поддерживали на мероприятии старший сын и главный наследник престола принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла. Церемония, открывшая новое заседание децентрализованного правительства Шотландии, отдала дань уважения "местным героям" со всей Шотландии, которые поддерживали свои общины на протяжении всей пандемии коронавируса.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Associated Press

74-летняя Камилла прекрасно выглядела в этот день. Она была одета в изумрудное пальто с красной шотландской клеткой и обута в коричневые кожаные туфли на невысоких каблуках.

Герцогиня Камилла / Getty Images

В тон обуви герцогиня подобрала маленькую сумку коричневого цвета на короткой ручке. Также под пальто у нее виднелась белая блузка с красивой отделкой рюшами на рукавах и горловине. Камилла была в шляпе-берете с пером, пестрой маске и с брошью на груди.

Герцогиня Камилла / Getty Images

Принц Чарльз на мероприятие приехал одет в шотландский килт. В этот же день они с королевой Елизаветой II встретились со школьниками из местной школы в Балморале и высадили несколько деревьев в рамках инициативы, приуроченной к платиновому юбилею королевы.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

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