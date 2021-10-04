В изумрудном пальто и с новой сумкой: герцогиня Корнуольская на мероприятии в Эдинбурге

Герцогиня Корнуольская сопровождала своего супруга принца Чарльза на открытии шестой сессии шотландского парламента в Эдинбурге.
2 октября, королева Елизавета II официально приехала на открытие шестой по счету сессии шотландского парламента. Монарх выступила с речью, в которой пожелала региональным депутатам плодотворной совместной работы, несмотря на существующие разногласия.
Ее поддерживали на мероприятии старший сын и главный наследник престола принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла. Церемония, открывшая новое заседание децентрализованного правительства Шотландии, отдала дань уважения "местным героям" со всей Шотландии, которые поддерживали свои общины на протяжении всей пандемии коронавируса.
74-летняя Камилла прекрасно выглядела в этот день. Она была одета в изумрудное пальто с красной шотландской клеткой и обута в коричневые кожаные туфли на невысоких каблуках.
В тон обуви герцогиня подобрала маленькую сумку коричневого цвета на короткой ручке. Также под пальто у нее виднелась белая блузка с красивой отделкой рюшами на рукавах и горловине. Камилла была в шляпе-берете с пером, пестрой маске и с брошью на груди.
Принц Чарльз на мероприятие приехал одет в шотландский килт. В этот же день они с королевой Елизаветой II встретились со школьниками из местной школы в Балморале и высадили несколько деревьев в рамках инициативы, приуроченной к платиновому юбилею королевы.
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