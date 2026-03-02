ТСН в социальных сетях

В изумрудном пальто и с новой сумкой от Dior: королева Камилла на благотворительном мероприятии

Королева Камилла посетила важное благотворительное мероприятие в Пламптоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество присутствовала на благотворительных скачках Jamie's Farm на ипподроме Пламптон ранее на прошлой неделе. Супруга короля Чарльза выбрала для этого выхода в свет изумрудное пальто Anna Valentine с поясом на талии, шляпу Lock Hatters с меховой отделкой и высокие коричневые сапоги John Lewis на каблуках из замши.

Образ королевы дополняла брошь Minoru с цветными камнями, которую Камилла носила уже неоднократно, а также серьги-висюльки из жемчуга, браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra из 18-каратного желтого золота и агата и в руках несла новую кожаную сумку Dior Toujours. Образ Камиллы был в ее любимых изумрудных оттенках и выглядел очень гармонично.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Также ранее на прошлой неделе супруга британского короля устроила прием в Виндзорском замке, где появилась в стильном платье-миди в горох и встретилась с медвежонком Паддингтоном.

Королева Камилла на приеме в Виндзорском замке с Паддингтоном / © Associated Press

Королева Камилла на приеме в Виндзорском замке с Паддингтоном / © Associated Press

