В изумрудном пальто и с новой сумкой от Dior: королева Камилла на благотворительном мероприятии
Королева Камилла посетила важное благотворительное мероприятие в Пламптоне.
Ее Величество присутствовала на благотворительных скачках Jamie's Farm на ипподроме Пламптон ранее на прошлой неделе. Супруга короля Чарльза выбрала для этого выхода в свет изумрудное пальто Anna Valentine с поясом на талии, шляпу Lock Hatters с меховой отделкой и высокие коричневые сапоги John Lewis на каблуках из замши.
Образ королевы дополняла брошь Minoru с цветными камнями, которую Камилла носила уже неоднократно, а также серьги-висюльки из жемчуга, браслет Van Cleef Arpels Vintage Alhambra из 18-каратного желтого золота и агата и в руках несла новую кожаную сумку Dior Toujours. Образ Камиллы был в ее любимых изумрудных оттенках и выглядел очень гармонично.
Также ранее на прошлой неделе супруга британского короля устроила прием в Виндзорском замке, где появилась в стильном платье-миди в горох и встретилась с медвежонком Паддингтоном.