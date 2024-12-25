В изумрудном пальто и с сумкой Chanel: королева Камилла вместе с королем Чарльзом приехала на рождественскую службу

Британская королевская семья во главе с королем Чарльзом и королевой Камиллой собралась на Рождество в Сандрингеме.

Это давняя традиция, которой Виндзоры следуют уже очень много лет. Каждый год на Рождество они приезжают в свое загородное поместье – Сандрингем, чтобы провести время в тесном семейном кругу, а также посетить рождественскую службу.

Королева Камилла и король Чарльз в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Король Чарльз прибыл в Сандрингем за несколько дней до праздника. А сегодня на службе к нему присоединилась его семья.

Королева Камилла и король Чарльз в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Королева Камилла появилась на прогулке в изумрудном пальто с поясом на талии, шляпе-таблетке с одним пером, дополнила образ парными бриллиантовыми брошами с листьев плюща, серьгами из жемчуга, кожаными перчатками, зонтиком-тростью и замшевыми сапогами, а в руках несла маленькую стеганую сумку от Chanel.

Королева Камилла и король Чарльз в Сандрингеме / Фото: Associated Press

У королевы была безупречная укладка и макияж на лице. Король Чарльз облачился в пальто верблюжьего цвета и серый костюм, на нем была белая рубашка к тонкую клетку и серый галстук в мелкий принт, а также в руках он нес зонт-трость.

Королева Камилла и король Чарльз в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Читайте также:

Британская королевская семья на Рождество в Сандрингеме (13 фото)