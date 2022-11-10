В изумрудном пальто и шляпе-таблетке: королева Камилла приехала на службу

Королева-консорт Камилла сегодня посетила 94-ю службу памяти в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, которая прошла в преддверии Дня памяти в предстоящее воскресенье.

На Поле памяти Вестминстерского аббатства супруга короля Чарльза поместила деревянный крест, украшенный красным маком, в большой крест, сделанный из цветов, навсегда связанных с Первой мировой войной.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также королева-консорт была очень тронута посещением нового мемориала, посвященного покойной королеве, во время церемонии в память о погибших на войне.

На одном из снимков, представленных там, королева Елизавета II запечатлена на Поле памяти вместе со своим мужем герцогом Эдинбургским.

Мемориал королеве Елизавете II / Фото: Associated Press

75-летняя Камилла прибыла на мероприятие в изумрудном пальто, шляпе-таблетке, к которой было прикреплено перо, также королева была в кожаных черных перчатках и высоких замшевых сапогах на каблуках. В ушах у Ее Величества сверкали жемчужные серьги, а на пальто была пришпилена брошка в виде мака – символ памяти.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Это первое появление Камиллы на публике после того, как вчера их с королем Чарльзом III забросали яйцами в Йоркшире.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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