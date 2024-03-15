В изумрудном пальто и шляпе в тон: принцесса Анна на конном фестивале в Челтнеме

Принцесса Анна провела еще один день на конных соревнованиях в Челтнеме.
Как бывшая наездница, королевская принцесса до сих пор интересуется лошадьми и всем, что с ними связано.
Вчера Ее Высочество запечатлели, когда она разговаривала с тренером Уилли Маллинзом после того, как ему подарили репродукцию в рамке в честь его сотого победителя на Челтнеме, на третий день Челтнемского гоночного фестиваля, который проходит в Престбери-парке.
73-летняя принцесса была в этот день в изумрудном пальто и шляпе в тон, с пестрым платком на шее и с брошью лошади, прикрепленной на воротнике ее пальто. Анна обула черные замшевые высокие сапоги, кожаные перчатки и взяла с собой черную сумку, которая висела у нее на плече. Ее образ дополняли лаконичные жемчужные серьги и яркая помада на губах.
В предыдущий день лук в изумрудном цвете выбрала для своего выхода в Челтнеме и королева Камилла.
Днем ранее, напомним, принцессу Анну запечатлели в Челтнеме в компании ее бывшего возлюбленного.
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