В изумрудном пальто и шляпе в тон: принцесса Анна на конном фестивале в Челтнеме

Принцесса Анна провела еще один день на конных соревнованиях в Челтнеме.

Как бывшая наездница, королевская принцесса до сих пор интересуется лошадьми и всем, что с ними связано.

Вчера Ее Высочество запечатлели, когда она разговаривала с тренером Уилли Маллинзом после того, как ему подарили репродукцию в рамке в честь его сотого победителя на Челтнеме, на третий день Челтнемского гоночного фестиваля, который проходит в Престбери-парке.

Уилли Маллинз и принцесса Анна / Фото: Getty Images

73-летняя принцесса была в этот день в изумрудном пальто и шляпе в тон, с пестрым платком на шее и с брошью лошади, прикрепленной на воротнике ее пальто. Анна обула черные замшевые высокие сапоги, кожаные перчатки и взяла с собой черную сумку, которая висела у нее на плече. Ее образ дополняли лаконичные жемчужные серьги и яркая помада на губах.

В предыдущий день лук в изумрудном цвете выбрала для своего выхода в Челтнеме и королева Камилла.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Днем ранее, напомним, принцессу Анну запечатлели в Челтнеме в компании ее бывшего возлюбленного.

Эндрю Паркер-Боулз и принцесса Анна / Фото: Getty Images

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