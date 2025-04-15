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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
249
Время на прочтение
1 мин

В изумрудном пальто и яркой блузке: королева Максима провела встречу в замке

Королева Максима провела встречу со специальным посланником ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди во дворце Нордейнде в Гааге.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов является Специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья (UNSGSA). В ходе беседы обсуждался новый мандат королевы Максимы в ООН по содействию финансовому благополучию.

Встреча прошла в королевском замке в Гааге. На ней Максима появилась в изумрудном пальто от Max Mara, голубой блузке с длинными рукавами, а в ушах у нее были большие изумрудные серьги. Также королева сделала дневной макияж, собрала волосы в низкую прическу, у нее на запястье был золотой браслет с цветными камнями, который она часто носит и часы на черном кожаном ремешке.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Напомним, королева также посетила мероприятие в рамках Всемирного дня квантовых технологий в Энсхеде, где появилась в золотом аутфите.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
249
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