В изумрудном пальто и яркой блузке: королева Максима провела встречу в замке

Королева Максима / © Getty Images

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Королева Нидерландов является Специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья (UNSGSA). В ходе беседы обсуждался новый мандат королевы Максимы в ООН по содействию финансовому благополучию.

Встреча прошла в королевском замке в Гааге. На ней Максима появилась в изумрудном пальто от Max Mara, голубой блузке с длинными рукавами, а в ушах у нее были большие изумрудные серьги. Также королева сделала дневной макияж, собрала волосы в низкую прическу, у нее на запястье был золотой браслет с цветными камнями, который она часто носит и часы на черном кожаном ремешке.

Королева Максима / © Getty Images

Напомним, королева также посетила мероприятие в рамках Всемирного дня квантовых технологий в Энсхеде, где появилась в золотом аутфите.

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Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Сумки королевы Максимы / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images