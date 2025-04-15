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В изумрудном пальто и яркой блузке: королева Максима провела встречу в замке
Королева Максима провела встречу со специальным посланником ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди во дворце Нордейнде в Гааге.
Королева Нидерландов является Специальным советником Генерального секретаря ООН по вопросам финансового здоровья (UNSGSA). В ходе беседы обсуждался новый мандат королевы Максимы в ООН по содействию финансовому благополучию.
Встреча прошла в королевском замке в Гааге. На ней Максима появилась в изумрудном пальто от Max Mara, голубой блузке с длинными рукавами, а в ушах у нее были большие изумрудные серьги. Также королева сделала дневной макияж, собрала волосы в низкую прическу, у нее на запястье был золотой браслет с цветными камнями, который она часто носит и часы на черном кожаном ремешке.
Напомним, королева также посетила мероприятие в рамках Всемирного дня квантовых технологий в Энсхеде, где появилась в золотом аутфите.