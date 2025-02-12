В изумрудном платье: элегантная королева Камилла посетила прием в Букингемском дворце

Королева Камилла появилась на публике без короля Чарльза.
На этот раз Ее Величество устроила мероприятие в Букингемском дворце в Лондоне для представителей военных структур, чтобы поблагодарить их за службу.
Королева Камилла появилась на мероприятии в изумрудном платье, на ее запястье сверкал любимый браслет Van Cleef & Arpels, на груди была пришпилена золотая брошь, а на пальце помолвочное кольцо – реликвия. Недавно Чарльз и Камилла отпраздновали 20-ю годовщину со дня своей помолвки.
Также Ее Величество сделала идеальную укладку, на лице у нее был макияж.
Напомним, недавно мы показывали, как Чарльз и Камилла выглядели в молодости. Этот редкий кадр принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз был сделан в 1979 году, когда она уже была замужем, а он только собирался жениться на Диане Спенсер.
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