В изумрудном платье: элегантная королева Камилла посетила прием в Букингемском дворце

На этот раз Ее Величество устроила мероприятие в Букингемском дворце в Лондоне для представителей военных структур, чтобы поблагодарить их за службу.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла появилась на мероприятии в изумрудном платье, на ее запястье сверкал любимый браслет Van Cleef & Arpels, на груди была пришпилена золотая брошь, а на пальце помолвочное кольцо – реликвия. Недавно Чарльз и Камилла отпраздновали 20-ю годовщину со дня своей помолвки.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также Ее Величество сделала идеальную укладку, на лице у нее был макияж.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы показывали, как Чарльз и Камилла выглядели в молодости. Этот редкий кадр принца Уэльского Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз был сделан в 1979 году, когда она уже была замужем, а он только собирался жениться на Диане Спенсер.

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