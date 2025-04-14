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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В изумрудном платье и белых кедах: принцесса Евгения на спортивных соревнованиях

Принцесса Евгения Йоркская также посетила Гран-при Формулы-1 в Бахрейне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Питер Филлипс и принцесса Евгения

Питер Филлипс и принцесса Евгения / © Getty Images

Принцесса Йоркская была запечатлена со своим кузеном Питером Филлипсом. На ней было платье-миди от Reformation изумрудного цвета, с короткими рукавами и разрезом спереди. Обута Евгения была в белые кеды, у нее на лице были солнцезащитные очки в белой оправе, а в руках плетеная сумка MUUÑ.

Принцесса собрала рыжие волосы в хвост и была сосредоточена на чем-то в телефоне.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис с мужем Эдо / © Getty Images

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис с мужем Эдо / © Getty Images

Также в Байхрейн приехала ее старшая сестра — принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и их кузина Зара Тиндалл со своим мужем Майком.

Питер Филлипс и принцесса Евгения / © Getty Images

Питер Филлипс и принцесса Евгения / © Getty Images

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