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В изумрудном платье и белых кедах: принцесса Евгения на спортивных соревнованиях
Принцесса Евгения Йоркская также посетила Гран-при Формулы-1 в Бахрейне.
Принцесса Йоркская была запечатлена со своим кузеном Питером Филлипсом. На ней было платье-миди от Reformation изумрудного цвета, с короткими рукавами и разрезом спереди. Обута Евгения была в белые кеды, у нее на лице были солнцезащитные очки в белой оправе, а в руках плетеная сумка MUUÑ.
Принцесса собрала рыжие волосы в хвост и была сосредоточена на чем-то в телефоне.
Также в Байхрейн приехала ее старшая сестра — принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и их кузина Зара Тиндалл со своим мужем Майком.